Neuer Lehrerpräsident sieht KI dauerhaft an jeder Schule

Neusäß: Künstliche Intelligenz muss nach Ansicht des neuen Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands, Düll, dauerhaft an den Schulen Einzug finden. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, Schule lasse sich nicht von der digitalen Welt trennen. Düll rief zu einer gewissen Zuversicht auf. Man müsse den Kindern die Chancen zeigen und KI auch im Unterricht anwenden. Die Pandemie habe einen „riesigen Sprung“ in der Digitalisierung der Schulen verursacht. Jetzt müsse der Digitalpakt 2 kommen, um diese Entwicklung nicht zu unterbrechen, so der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2023 14:00 Uhr