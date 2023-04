Neuer Landrat von Roth wird erst in der Stichwahl ermittelt

Kurzmeldung ein/ausklappen Faeser stellt Einigung auf Asylverfahren an EU-Außengrenzen in Aussicht

Berlin: Zehn Tage vor dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern hat Bundesinnenministerin Faeser Fortschritte in der Koalition und bei den Verhandlungen mit den EU-Partnern verkündet. So sollen Asyl-Verfahren dadurch beschleunigt werden, dass Migranten schon an den EU-Außengrenzen registriert werden, sagte Faeser im "Bericht aus Berlin". Innerhalb von zwölf Wochen solle möglichst Klarheit bestehen, ob sie einreisen dürfen oder wieder abgeschoben werden. In derselben Sendung sagte CDU-Fraktionsgeschäftsführer Frei, sollte die Kontrolle an den Außengrenzen nicht gelingen, würden wieder mehr Kontrollen an den Binnengrenzen nötig. Außerdem sprach Frei sich dafür aus, Länder wie Georgien, Marokko, Algerien, Tunesien und Indien als sichere Herkunftsländer einzustufen. Asylbewerber von dort hätten schon jetzt kaum Chancen auf Anerkennung. Eine solche Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer hält auch der Hamburger Bürgermeister Tschentscher von der SPD für sinnvoll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2023 19:30 Uhr