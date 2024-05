Neuer Klinik-Atlas ist jetzt online

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach hat vor kurzem den sogenannten Bundes-Klinik-Atlas vorgestellt. Der SPD-Politiker sprach von einem wichtigen Moment für Patientinnen und Patienten in Deutschland. Sie sollen sich online über die Stärken und Schwächen der Krankenhäuser informieren können. Man müsse kein Fachmann sein, um das Onlineportal zu bedienen, betonte Lauterbach. So könnten Patienten auch umgangssprachliche Bezeichnungen für Krankheiten wie Ziegenpeter in die Suchmaske eingeben. Zunächst zeigt der Klinik-Atlas Informationen über Fallzahlen, die Zahl der Pflegekräfte und besondere Qualifikationen der jeweiligen Krankenhäuser an. In den kommenden Monaten soll das Onlineportal ausgebaut werden. Dann sollen sich Patienten zum Beispiel auch über die Zahl der Ärzte im Krankenhaus und über die Häufigkeit von Komplikationen bei der gesuchten Behandlung informieren können. Das neue Portal ist unter Bundes-Klinik-Atlas.de zu erreichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.05.2024 13:15 Uhr