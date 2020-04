Neuer ist "irritiert" über Verhalten des FC Bayern

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nationaltorwart Manuel Neuer ist nach eigenen Worten irritiert darüber, dass Inhalte seiner Vertragsgespräche mit dem FC Bayern München an die Öffentlichkeit gelangt sind. Das kenne er so nicht beim FC Bayern, sagte Neuer der "Bild am Sonntag". Nie sei etwas nach außen gedrungen. Wenn jetzt Sachen offenbar gezielt nach außen getragen würden, sei das auch etwas, das den Bereich Wertschätzung betreffe, so der 34-Jährige. Der Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters verhandelt derzeit über eine Verlängerung seines Vertrags, der nächstes Jahr ausläuft. Berichte, er verlange einen Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von 20 Millionen Euro wies Neuer nachdrücklich zurück.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 22:15 Uhr