Neuer Innenminister Dobrindt will künftig auf Asylsuchende zurückweisen

Dobrindt kündigt mehr Zurückweisungen an: Der neue Bundesinnenminister hat entschieden, dass künftig auch Asylsuchende an den Landesgrenzen zurückgewiesen werden können. Eine mündliche Weisung aus dem Jahr 2015, die dem entgegenstand, werde er zurücknehmen, sagte der CSU-Politiker. Gleichzeitig kündigte er eine Erhöhung der Zahl der Bundespolizisten an den Grenzen an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2025 18:45 Uhr