Neuer Höchststand an Corona-Neuansteckungen in Frankreich

Nachrichtenarchiv - 25.12.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich hat die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen erstmals die Schwelle von 100.000 überschritten - das ist ein neuer Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Wie die Behörden mitgeteilt haben, waren Anfang des Monats noch 50.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet worden. Angesichts der drastischen Entwicklung will Frankreichs Regierung die Zugangsregeln zum Beispiel für die Gastronomie und Kulturbetriebe ändern. Derzeit gilt in diesen Bereichen noch 3G - künftig soll für Ungeimpfte ein negativer Test nicht mehr ausreichen. Deshalb will die Regierung in einer Sondersitzung am Montag ein neues Gesetz auf den Weg bringen, es soll Mitte Januar verabschiedet werden. Die neue Vorgabe entspräche dann der deutschen 2G-Regel. Deutschland stuft Frankreich aktuell als Hochrisikogebiet ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2021 23:00 Uhr