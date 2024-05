Neuer Hafen soll Hilfslieferungen für Gaza erleichtern

Nikosia: Der Gaza-Streifen erhält wieder Hilfsgüter auf dem Seeweg. Von Zypern aus ist ein Schiff mit Nahrungsmitteln in See gestochen. Es soll als erstes Schiff an dem neu gebauten Behelfs-Hafen vor Gaza entladen werden. Unterdessen scheint der lange angekündigte Angriff auf die Stadt Rafah näher zu rücken. Israel soll Panzer in der Nähe der Stadt zusammengezogen haben. US-Präsident Biden hat einen Stopp der Waffenlieferungen angedroht, falls Israel seine Großoffensive startet. Israel werde von den USA keine Unterstützung erhalten, wenn es dicht besiedelte Bevölkerungszentren angreife. Israels UN-Botschafter Erdan nannte diese Äußerungen "sehr enttäuschend".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2024 15:00 Uhr