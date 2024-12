Neuer Fahrplan der Deutschen Bahn ist in Kraft

Berlin: Bei der Deutschen Bahn gilt seit Mitternacht der neue Fahrplan. Dabei will der Staatskonzern vor allem mit neuen Verbindungen und einem dichteren Takt ins europäische Ausland punkten. So kann man jetzt von Berlin nach Paris mit dem ICE ohne Umsteigen in acht Stunden fahren. Insgesamt gehen nach DB-Angaben künftig mehr als 330 Fahrten täglich von Deutschland in zwölf Nachbarländer. Außerdem verkehren mehr ICE-Sprinter zwischen Berlin und Frankfurt. Ansonsten ändert sich im Inland mit Inkrafttreten des neuen Fahrplans vergleichsweise wenig, das Bahnfahren wird jedoch teilweise teurer. So steigt etwa der sogenannte Flexpreis im Schnitt um 5,9 Prozent. Auch die Bahncard 100 wird durchschnittlich um 6,6 Prozent teurer.

