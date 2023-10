Neuer evangelischer Landesbischof ruft zum Zuhören auf

Nürnberg: Der neue evangelische Landesbischof Bayerns, Christian Kopp, hat in seiner ersten Predigt zur Abkehr von Hetze und Rechthaberei aufgerufen. Bei seiner Amtseinführung in der Nürnberger Lorenzkirche sagte Kopp, die Gesellschaft brauche Kompromissbereitschaft, das bedeute auch, auf die Sprache zu achten. "Wir müssen einander gut zuhören", fügte Kopp wörtlich an - etwa, damit die Integration von Flüchtlingen gelinge, aber auch auf dem Weg zu Frieden in Israel, Palästina und der Ukraine. Der bisherige Regionalbischof nannte es unerträglich, Antisemitismus auf deutschen Straßen zu erleben. Unerträglich sei es auch, dass Menschen in Gaza und im Westjordanland kein normales Leben führen dürften. Kopps Vorgänger Bedford-Strohm bedankte sich bei seiner Verabschiedung bei den vielen Menschen, die ihm geholfen hätten, die Kirche auf den Weg in die Zukunft zu bringen.

