Neuer evangelischer Landesbischof Kopp tritt sein Amt an

Nürnberg: An der bayerischen evangelischen Landeskirche wird heute ein Wechsel vollzogen: Der neue Landesbischof Kopp wird am Vormittag in der Nürnberger Lorenzkirche in sein Amt eingeführt. Außerdem wird im Gottesdienst um 10 Uhr der bisherige Landesbischof Bedford-Strohm offiziell entpflichtet und in den Ruhestand verabschiedet. Dass beides im selben Gottesdienst geschieht, ist eine Premiere. Bedford-Strohm war auch von 2014 bis 2021 Ratsvorsitzender der evangelischen Kirche in Deutschland. Der BR überträgt den Gottesdienst live im Radio und Fernsehen.

