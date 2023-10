Neuer evangelischer Landesbischof Kopp ins Amt eingeführt

Nürnberg: Der neue Landesbischof der evangelischen Kirche in Bayern, Christian Kopp, hat sich bei seinem Einführungsgottesdienst für einen guten zwischenmenschlichen Austausch ausgesprochen. Kopp erklärte in seiner Predigt, in "Zeiten der Verwüstung" müsse man miteinander Lösungen suchen und dürfe sich nicht zurückziehen. Christinnen und Christen hätten die Aufgabe, zwischen Schwachen und Starken zu vermitteln. Es gelte, auf die Sprache zu achten und Kompromisse zu suchen. Bei dem Festgottesdienst in der Nürnberger Lorenzkirche wurde der bisherige Landesbischof Bedford-Strohm in den Ruhestand verabschiedet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2023 19:00 Uhr