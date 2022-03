Neuer Evakuierungsversuch in der Ukraine scheitert wieder

Nachrichtenarchiv - 06.03.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mariupol: In der ukrainischen Hafenstadt ist offenbar ein zweiter Versuch gescheitert, die Zivilbevölkerung vor Angriffen russischer Truppen in Sicherheit zu bringen. Wie ein Berater des ukainischen Innenministeriums mitteilte, musste die Evakuierung gestoppt werden, weil sich Russland nicht an die vereinbarte Feuerpause hält. Die prorussischen Separatisten werfen ihrerseits ukrainischen Streitkräften vor, die Waffenruhe zu durchkreuzen. Auch das Rote Kreuz meldet mittlerweile, dass der Rettungsversuch gescheitert ist. Eigentlich sollte die Feuerpause bis zum Abend andauern, damit Zivilisten über einen Korridor Richtung Südwesten fliehen können. Mariupol liegt im Südosten der Ukraine, am Asowschen Meer, und ist von Russland belagert. Nach Angaben der Organisation Ärzte ohne Grenzen ist die Situation dort katastrophal, es gibt nur unzureichenden Zugang zu Trinkwasser.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2022 17:00 Uhr