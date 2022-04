Neuer Evakuierungsversuch für Mariupol beginnt

Nachrichtenarchiv - 23.04.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In der Ukraine ist heute ein neuer Versuch geplant, Zivilisten aus besonders umkämpften Gebieten in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben von Vize-Ministerpräsidentin Wereschtchsuk soll es eine Evakuierungsaktion in der Hafenstadt Mariupol geben. Auch aus den Regionen Donezk und Luhansk sollen Menschen heute fliehen können. Ein Gouverneur bestätigte, dass es einen kostenlosen Zug geben werde. Er werde Zivilisten an die Westgrenze der Ukraine unweit der Slowakei und Ungarns bringen. Die russische Regierung hatte als Ziel erklärt, die vollständige Kontrolle über den Donbass zu erringen. Britische Geheimdienste sind der Ansicht, dass Russland beim Vormarsch in der Region derzeit aber ausgebremst wird. Grund sind laut dem britischen Verteidigungsministerium andauernde Kämpfe in Mariupol. Die russische Regierung hatte dagegen verlauten lassen, die Hafenstadt sei vollständig eingenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2022 12:00 Uhr