Neuer Digitalminister Wildberger will Schritt für Schritt modernisieren

Wildberger rechnet nicht mit schnellen Erfolgen: Sein Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung stehe vor riesigen Herausforderungen. Es gebe keinen Schalter zum Umlegen, weswegen man nur Schritt für Schritt gehen könne, sagte der parteilose Politiker in Berlin. Ziel des Ex-Managers ist es, Doppelzuständigkeiten in der Regierung abzubauen. Bislang war das Thema Digitalisierung im Verkehrsministerium angesiedel. In der Regierung von Kanzler Merz gibt es nun ein eigenständiges Digitalministerium.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2025 21:00 Uhr