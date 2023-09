Neuer DFB-Geschäftsführer - Kritik von Rummenigge

Frankfurt am Main: Die Berufung von Andreas Rettig zum neuen DFB-Geschäftsführer sorgt für Unmut. Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Mintzlaff sind deshalb aus der Task Force des Deutschen Fußball-Bundes zurückgetreten. Zur Begründung erklärte Rummenigge, die Task Force sei in wichtige Beschlüsse des DFB nicht eingebunden. Von der Berufung Rettigs habe er aus den Medien erfahren. Der DFB will Rettig, der Nachfolger von Oliver Bierhoff wird, heute Mittag offiziell vorstellen.

