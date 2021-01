Neuer CDU-Chef wird entweder Friedrich Merz oder Armin Laschet

Nachrichtenarchiv - 16.01.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auf dem Online-Parteitag der CDU haben die Delegierten den ersten Wahlgang für einen neuen Parteichef beendet. 385 Stimmen erhielt Friedrich Merz, 380 Armin Laschet. Norbert Röttgen erhielt 224 Stimmen. Damit kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Die Delegierten müssen sich dabei zwischen Merz und Laschet entscheiden. Zuvor hatten die drei Kandidaten ihre Bewerbungsreden gehalten. NRW-Ministerpräsident Laschet warnte darin vor Extremismus und Polarisierung in der Politik. Polarisieren sei einfach, das könne jeder. Sein Weg aber heiße Integration und Klartext. Außerdem sei die CDU keine One-Man-Show so Laschet. Darum trete er im Team mit Jens Spahn an. Der frühere Unions-Fraktionschef Merz betonte hingegen die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit den politischen Gegnern SPD, Grünen und Linkspartei, mit denen man streiten müsse. Mit der AfD werde es unter einem Vorsitzenden Merz keine Zusammenarbeit geben weder auf Landes- noch auf Bundes- oder Europaebene. Er wolle die Führung der Partei und die CDU beanspruche die Führung des Landes. Der CDU-Außenexperte Röttgen sagte, die CDU habe dringenden Veränderungsbedarf, um Volkspartei zu bleiben. Die CDU müsse weiblicher, jünger und digitaler werden, weil sich nur so in Zukunft Mehrheiten gewinnen ließen, sagte Röttgen. Er könne für die CDU neue Wählerschichten erschließen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.01.2021 11:15 Uhr