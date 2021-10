Neuer Bundestag konstituiert sich und Regierung wird entlassen

Nachrichtenarchiv - 26.10.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Einen Monat nach der Bundestagswahl ist der neue Bundestag erstmals zusammengekommen. Auf der konstituierenden Sitzung wird das Bundestagspräsidium neu gewählt - auf den bisherigen Parlamentspräsidenten Schäuble soll die SPD-Abgeordnete Bas folgen. Auch die Stellvertreterposten werden besetzt. Vor der Sitzung des neu gewählten Bundestags haben viele Abgeordnete am Morgen in Berlin einen ökumenischen Gottesdienst besucht. Zum Gottesdienst in der St. Marienkirche am Alexanderplatz kamen auch Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzlerin Merkel sowie weitere Mitglieder ihres Kabinetts. Nach der Bundestagssitzung werden Merkel und ihre Regierungsmitglieder aus dem Amt entlassen. Sie bleiben aber geschäftsführend im Amt, bis eine neue Regierung übernehmen kann.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.10.2021 11:15 Uhr