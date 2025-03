Neuer Bundestag kommt zur ersten Sitzung zusammen

Berlin: Rund einen Monat nach der Bundestagswahl kommt am Vormittag das neue Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Der Linken-Politiker Gysi wird als dienstältester Abgeordneter die Eröffnungsrede halten. Dann folgt die Wahl der Bundestagspräsidentin. Als stärkste Fraktion hat die Union die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner für das Amt nominiert. Derweil ist bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD die Arbeitsgruppenphase vorbei. Nun wird in kleineren Runden weiterdiskutiert. SPD-Chef Klingbeil erwartet weiter harte Beratungen. In den Tagesthemen im Ersten sagte er aber am Abend auch, man führe gute Gespräche und sei sich der Verantwortung für das Land bewusst. Umstritten sind weiter die Migrationspolitik, die Besteuerung von Gutverdienern und die Rente.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2025 09:00 Uhr