Neuer Bundeshaushalt sieht massive Einsparungen vor

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundesregierung will staatliche Heizungsförderung deckeln

Berlin Die Bundesregierung will die geplante Förderung von klimafreundlichen Heizungen deckeln. Wie das ARD-Hauptstadtstudio in Erfahrung gebracht hat, soll die maximale Fördersumme für den Heizungseinbau bei einem Einfamilienhaus 21.000 Euro betragen. Die Regierung will damt verhindern, dass es durch die Förderung zu Wucherpreisen auf dem Heizungsmarkt kommt. Der Zuschuss soll die finanziellen Folgen abmildern, die das geplante Gebäudeenergiegesetz für Haus- und Wohnungseigentümer hat. Es sieht vor, dass ab dem kommenden Jahr neu eingebaute Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden sollen, etwa durch den Einbau von Wärmepumpen. Am Freitag will die Ampel-Koalition das Gesetz mit ihrer Mehrheit vom Bundestag beschließen lassen. Heute hat der Heizungsausschuss des Bundestags zugestimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2023 11:00 Uhr