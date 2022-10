Neuer britischer Premier reist nicht zur Klimakonferenz

London: Der neue britische Premierminister Sunak wird nicht an der UN-Klimakonferenz in Ägytpen teilnehmen. Eine Regierungs-Sprecherin begründete die Entscheidung mit drängenden innenpolitischen Verpflichtungen wie den Vorbereitungen für einen Nothaushalt. An dem Bekenntnis zum Kampf gegen den Klimawandel ändere sich aber nichts. Voraussichtlich sollen andere ranghohe Regierungsmitglieder zu der Konferenz fahren, die ab dem 6. November in Scharm el Scheich stattfindet.

