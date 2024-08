Neuer beendet Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft

München: Nach 15 Jahren hat Manuel Neuer seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft beendet. Er sagte in einem Video auf Instagram, die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen. Der 38-jährige Torwart des FC Bayern München will sich jetzt ganz auf seinen Verein konzentrieren. Neuer ist der letzte Weltmeister von 2014, der sich aus der Nationalmannschaft zurückzieht. Sein Vertrag beim FC Bayern München läuft bis zum kommenden Jahr.

