Neuer Bahn-Fahrplan bringt mehr Angebote und höhere Preise

Berlin: Bei der Deutschen Bahn gilt ab heute ein neuer Fahrplan. Vor allem auf den viel genutzten Fernverkehrsstrecken zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen fahren damit mehr Züge. Und auch Bayern profitiert von den Änderungen: Von München über Nürnberg nach Berlin fahren laut Deutscher Bahn künftig mehr ICE-Sprinter, insgesamt 14 am Tag. Hinzu kommen die Züge, die über Leipzig in die Hauptstadt fahren. Reisende können von München damit fast im Halbstundentakt nach Berlin fahren. Nürnberg ist nach Bahn-Informationen künftig über Regensburg, Plattling und Passau in einer Direktverbindung an Wien angebunden. Mit dem Fahrplanwechsel steigen allerdings auch die Preise. Flextickets im Fernverkehr kosten durchschnittlich fast fünf Prozent mehr, ebenso Bahncard-Rabattkarten und Streckenzeitkarten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 06:00 Uhr