Neuer Außenminister Wadephul bekräftigt Unterstützung für Ukraine

Wadephul bekräftigt Unterstützung für die Ukraine: Europa werde das Land mit allen Mitteln verteidigen, sagte der neue Bundesaußenminister am Rande eines Treffens mit seinen EU-Amtskollegen in Warschau. Die Europäer seien sich einig, dass dazu mehr getan werden müsse. Mit Blick auf Kreml-Chef Putin erklärte Wadephul wörtlich: "Jeder in Moskau muss wissen, dass er mit uns rechnen muss."

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2025 21:30 Uhr