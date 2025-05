Neuer Agrarminister Rainer will Agrardiesel wieder steuerlich begünstigen

Der neue Agrarminister Rainer kündigt einen Kurswechsel an. Landwirte sollten weniger mit bürokratischen Auflagen zu kämpfen haben und dafür mehr gesellschaftliche Wertschätzung erfahren, so der CSU-Politiker in seiner ersten Rede im Bundestag. Rainer unterstrich, dass er auch zeitnah die vollständige Wiedereinführung der Agrardieselrückvergütung einführen wolle. Die Abschaffung der Steuervergünstigung durch die Ampel-Regierung hatte zu heftigen Protesten der Landwirte geführt.

