Neuen Papst erreichen zahlreiche Glückwünsche

Den neuen Papst erreichen Glückwünsche aus der ganzen Welt: Bundestagspräsidentin Klöckner nannte ihn einen Brückenbauer innerhalb der Kirche. US-Vizepräsident Vance schrieb, Millionen amerikanischer Katholiken würden für eine erfolgreiche Arbeit an der Spitze der Kirche beten. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken nannte Prevost einen "Mann der Mitte, politisch versiert, international vernetzt und bestens informiert über die katholische Kirche in Deutschland". Der Würzburger Bischof Franz Jung sagte in einem Video, er sei von der Entscheidung der Kardinäle "total begeistert". Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke teilte mit, er kenne den jetzigen Papst als ruhigen, zugewandten und sachorientierten Mann.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 08.05.2025 22:00 Uhr