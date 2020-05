Neue Woche beginnt mit weiteren Corona-Lockerungen

Das Wetter in Bayern: Unbeständig mit Regen, 12 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden oft regnerisch, im Süden erst freundlich und nur ganz vereinzelt Schauer, später oft kräftige Regenfälle und Gewitter. Im westlichen Unterfranken gilt eine Warnung des deutschen Wetterdienstes vor heftigem Starkregen. Höchstwerte 12 bis 22 Grad. In der Nacht nur noch an den Alpen Regen, in Lagen über 500 Metern Schnee. Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen meist sonnig, nur in Alpennähe bewölkt. Am Mittwoch und Donnerstag im Norden freundlich, im Süden bewölkt und zeitweise Regen. 10 bis 16 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.05.2020 11:15 Uhr