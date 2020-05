Neue Wehrbeauftragte Högl wird im Bundestag vereidigt

Nachrichtenarchiv - 28.05.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die neue Wehrbeauftragte Högl legt am Vormittag im Bundestag ihren Amtseid ab. Vor ihrer Vereidigung hat sie zu einem stärkeren Engagement gegen Rechtsextremismus in der Bundeswehr aufgerufen. Der Deutschen Presseagentur sagte sie, man müsse ganz gründlich und ganz grundsätzlich über das Thema diskutieren und sich die Strukturen anschauen. Zugleich bekräftigte Högl, dass es keinen Generalverdacht geben dürfe. Die SPD-Innen- und Rechtspolitikerin war am 7. Mai zur Nachfolgerin von Hans-Peter Bartels gewählt worden. Der SPD-Haushaltsexperte Kahrs hatte nach der Personalie seinen Rückzug aus dem Bundestag angekündigt. - Im Parlament sollen heute außerdem steuerliche Entlastungen in der Corona-Krise beschlossen werden. Geplant ist unter anderem eine Senkung der Umsatzsteuer für Restaurants und Cafés.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2020 08:00 Uhr