Neue Warnstreiks an Unikliniken angekündigt

Berlin: Der Marburger Bund hat neue Warnstreiks an Universitätskliniken angekündigt. Am Montag in einer Woche sind die Ärzte an 23 Kliniken zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen, wie die Gewerkschaft bekannt gab. Hintergrund sind die bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen. Der Marburger Bund wirft den Bundesländern fehlende Kompromissbereitschaft vor. Zuletzt hatten sich am 30. Januar mehrere tausend Ärztinnen und Ärzte an einem Warnstreik an den Unikliniken beteiligt. Die Ärztegewerkschaft fordert 12,5 Prozent mehr Gehalt und höhere Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste. Die Tarifgespräche betreffen mehr als 20.000 Mediziner.

