Neue Virusvariante in Südafrika bereitet Sorgen

Drei weitere bayerische Landkreise gehen heute in den Lockdown

München: Wegen anhaltend hoher Corona-Neuinfektionen gehen heute drei weitere bayerische Landkreise in den Lockdown. Es handelt sich um Passau, Regen und das Ostallgäu. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz jeweils über 1.000. Das bedeutet unter anderem: Wirtshäuser und Museen bleiben geschlossen, Feriengäste in Hotels müssen abreisen. Kultur- und Sportveranstaltungen sind abgesagt. Von morgen an wird das öffentliche Leben auch im Landkreis Deggendorf heruntergefahren. Ministerpräsident Söder und Gesundheitsminister Holetschek reisen heute nach Rosenheim und nach Neuburg am Inn bei Passau, um sich dort jeweils mit Vertretern der Hotspot-Regionen zu treffen. Die bayernweite Inzidenz ist heute laut Robert Koch-Institut auf 653 gestiegen, bundesweit liegt sie bei 438.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2021 08:00 Uhr