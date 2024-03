Neue Verpackungsregeln für die EU

Brüssel: In der EU soll es künftig weniger Einwegverpackungen geben. Parlament und Mitgliedsstaaten haben sich auf eine Reform der Verpackungsregeln geeinigt. Danach wird es in einigen Jahren ein Verbot von Einweg-Plastik in Hotels und Restaurants gelten, etwa für kleine Salz- und Zuckerportionen oder für Seifen. Abgeschafft werden auch die leichten Plastiktüten für Obst und Gemüse im Supermärkten sowie die Plastikfolien für Koffer in Flughäfen. Die EU-Staaten sollen außerdem Pfandsysteme für Einweg-Plastikflaschen und Getränkedosen einführen. Ziel der Regeln, die noch von den EU-Ländern abgesegnet werden müssen, ist es, den Verpackungsmüll deutlich zu reduzieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.03.2024 01:00 Uhr