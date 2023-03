Neue Verhandlungsrunde im Post-Tarifkonflikt begonnen

Meldungsarchiv - 10.03.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bonn: Vertreter von Deutscher Post und Gewerkschaft Verdi versuchen seit dem Nachmittag, unbefristete Streiks noch abzuwenden. Die vierte Tarifrunde wurde kurzfristig angesetzt, nachdem knapp 86 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder bei der Post für einen unbefristeten Ausstand gestimmt hatten. Sie halten das Angebot des DAX-Konzerns von schrittweise 11,5 Prozent auf zwei Jahre gesehen für unzureichend. Verdi verlangt 15 Prozent mehr Geld für die 160.000 Tarifbeschäftigten im Stammgeschäft der Post - also der Beförderung von Briefen und Paketen in Deutschland. Wo die Tarifparteien verhandeln, wurde nicht bekannt. Es wird damit gerechnet, dass die Gespräche bis in die Nacht hinein dauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2023 16:00 Uhr