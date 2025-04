Neue US-Zollaufschläge treten teilweise in Kraft

Washington: Die neuen Zölle der US-Regierung sind teilweise in Kraft getreten. Ab heute greift zunächst der Mindestsatz von zehn Prozent für alle Einfuhren in die USA. Höhere Zölle folgen in einem zweiten Schritt am kommenden Mittwoch. Ab dann gilt etwa für die EU ein Aufschlag von 20 Prozent für viele Güter und Dienstleistungen. Trump wirft den internationalen Handelspartnern vor, die USA "über den Tisch zu ziehen". Politiker und Ökonomen weltweit kritisierten Trumps Vorgehen scharf. Auch der Chef der US-Notenbank Fed, Powell, warnte vor negativen Folgen für die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten. Powell rechne mit "höherer Inflation und langsamerem Wachstum" sowie steigenden Arbeitslosenzahlen. An den Aktienmärkten war der Zollstreit erneut deutlich spürbar, der Dow Jones verlor fünf Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2025 06:00 Uhr