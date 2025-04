Neue US-Zölle sind ab heute fällig

Washington: In den USA ist heute die erste Verordnung zu den neuen Zöllen in Kraft getreten. Seitdem ist der Mindestsatz von zehn Prozent für die meisten Einfuhren fällig. Strategisch wichtige Waren wie Arzneimittel, Halbleiter und Holz sind jedoch bislang von den Sonderabgaben ausgenommen. Zudem gibt es laut den US-Zoll- und Grenzschutzbehörden eine 51-tägige Schonfrist für Güter, die bereits auf dem Weg in die Vereinigten Staaten waren. Ab kommendem Mittwoch sollen für einige Handelspartner noch höhere Zölle gelten. Für Importe aus der EU werden dann etwa Gebühren in Höhe von 20 Prozent erhoben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2025 15:00 Uhr