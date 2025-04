Neue US-Zölle lösen in Europa massive Kritik aus

Brüssel: In Europa sorgen die jüngsten Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Trump für viel Kritik. Der Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament, Weber, sprach von einem "Schaden für beide Seiten des Atlantiks". Europa stehe bereit, seine Interessen zu verteidigen. Gleichzeitig sei man aber auch offen für faire und entschlossene Gespräche. Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, Lange, prognostizierte eine weitere Eskalation und eine wirtschaftliche Abwärtsspirale für die USA und die Welt insgesamt. Alarmiert zeigte sich auch der Verband der Chemischen Industrie in Deutschland. Hauptgeschäftsführer Entrup rief die Verantwortlichen in der Politik auf, einen kühlen Kopf zu bewahren. Deutschland dürfe nicht zum Spielball eines ausufernden Handelskrieges werden. Die Präsidentin des deutschen Verbandes der Automobilindustrie, Müller, warf den USA die Abkehr von der regelbasierten globalen Handelsordnung vor. Dieser Protektionismus werde weltweit negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum haben und damit auch Arbeitsplätze kosten.

