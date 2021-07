Neue US-Regierung lässt erstmals einen Guantanamo-Häftling frei

Hochwasser: Seehofer kündigt Hilfsprogramm des Bundes an

Bad Neuenahr: Auch im Westen Deutschlands hat sich die Lage in den Katastrophengebieten etwas entspannt. In den betroffenen Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kommen die Aufräumarbeiten voran. Die Zahl der bestätigten Todesfälle stieg auf 164. Innenminister Seehofer sprach bei einem Besuch in Bad Neuenahr-Ahrweiler von einer unfassbaren Tragödie. Jetzt sei die Stunde der Hilfe und Solidarität; die Folgen der Katastrophe könnten nur in einem gemeinsamen, nationalen Kraftakt bewältigt werden. Seehofer sagte, das Kabinett in Berlin werde am Mittwoch über ein Hilfsprogramm des Bundes beraten. Laut den Hilfsorganisationen ist die Spendenbereitschaft der Bürger groß. Die Polizei weist allerdings darauf hin, dass im Internet bereits Betrüger mit gefälschten Spendenaufrufen und Fake-Shops unterwegs sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2021 19:00 Uhr