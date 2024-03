Neue Taurus-Abstimmung im Bundestag sorgt für Diskussionen

Berlin: Der CDU-Außenexperte Röttgen hat Deutschland zu mehr Unterstützung für die Ukraine aufgerufen. Vor der heutigen Abstimmung im Bundestag über eine Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper sagte er, es gehe darum, den Krieg in Europa endlich zu beenden. Dafür tue Deutschland bisher nicht genug. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF warf Röttgen Kanzler Scholz vor, bei dem Thema Angst in der Bevölkerung zu verbreiten. Grünen-Chef Nouripour nannte die Taurus-Debatte ein innenpolitisches Manöver der Union: Die Diskussion auf offener Bühne schade der Ukraine eher, so Nouripour. Mit Abweichlern in seiner Partei rechnet er nach eigenen Angaben nicht. Auf Antrag der Union stimmt der Bundestag heute noch einmal über die Lieferung der Marschflugkörper in die Ukraine ab. Kanzler Scholz hatte gestern noch einmal sein Nein in der Frage bekräftigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 09:00 Uhr