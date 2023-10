Neue Synagoge in Dessau wird eröffnet

Dessau-Roßlau: 85 Jahre nach der Zerstörung der Synagoge in der sachsen-anhaltinischen Stadt wird dort zur Stunde ein neues jüdisches Gotteshaus eröffnet. Zu einem Festakt sind unter anderem Ministerpräsident Haseloff, Bundeskanzler Scholz und der israelische Botschafter Prosor, gekommen. Scholz erklärte wörtlich: "Diese Synagoge mitten hier in Dessau sagt: Jüdisches Leben ist und bleibt ein Teil Deutschlands. Es gehört hierher." Und weiter erklärte Scholz, Deutschland werde alles tun, um jüdisches Leben zu schützen und zu stärken. Es ist der erste Neubau einer Synagoge in Sachsen-Anhalt nach der Pogromnacht im Jahr 1938, in der auch die frühere Synagoge in Dessau in Brand gesteckt und zerstört wurde. Die Synagoge ergänzt das denkmalgeschützte Rabbinerhaus, in dem der Komponist Kurt Weill Kindheitsjahre verbrachte. Sein Vater Albert Weill war Kantor der jüdischen Gemeinde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 12:00 Uhr