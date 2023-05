Neue Suche nach Maddie McCann beginnt morgen

Meldungsarchiv - 22.05.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Lissabon: Gut 16 Jahre nachdem die damals dreijährige Madeleine McCann in Portugal verschwunden ist, wollen die Ermittler offenbar eine weitere Suchaktion starten. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Lusa und beruft sich auf die Kriminalpolizei. Die Suche werde morgen am Arade-Stausee beginnen und mehrere Tage dauern. Der Stausee liegt 50 Kilometer von dem Badeort Praia da Luz entfernt, wo das Mädchen 2007 aus einer Ferienanlage verschwunden war. An der Suchaktion nehmen auch deutsche und portugiesische Beamte teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2023 20:00 Uhr