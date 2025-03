Neue Regionalbischöfin in Bayreuth wird in ihr Amt eingeführt

Bayreuth: In der oberfränkischen Stadt wird heute die neue Regionalbischöfin Berthild Sachs offiziell in ihr Amt eingeführt. Den Festgottesdienst mit dem evangelischen Landesbischof Christian Kopp überträgt das Bayerische Fernsehen live ab 10 Uhr. Sachs war zuvor Pfarrerin und Dekanin in Schwabach. Seit Anfang des Monats ist die 58-Jährige bereits zuständig für den Kirchenkreis Bayreuth mit seinen 338 Gemeinden.

