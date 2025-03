Neue Regierung in Wien kündigt härteren Kurs bei Migration an

Die neue österreichische Regierung will den Familiennachzug von Asylberechtigten so schnell wie möglich aussetzen: Das kündigte der neue Bundeskanzler Stocker wenige Stunden nach seiner Vereidigung im Österreichische Rundfunk an. Zur Frage, ob dieser Schritt EU-Recht entspreche, sagte der konservative Politiker, man müsse sich auch einmal zu Maßnahmen durchringen. Der sozialdemokratische Vizekanzler Babler sprach von einem Kompromiss. Die neue Außenministerin Meinl-Reisinger betonte, man müsse die Integration endlich besser hinkriegen. Fünf Monate nach der Wahl in Österreich hatten sich Konservative, Sozialdemokraten und die liberale Partei Neos im zweiten Anlauf auf ein Regierungsbündnis geeinigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.03.2025 01:00 Uhr