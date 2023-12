Neue Regierung in Polen ist offiziell im Amt

Warschau: In Polen ist die neue europafreundliche Regierung im Amt. Ministerpräsident Tusk und sein Kabinett wurden im Parlament vereidigt. Die nationalkonservative PiS-Partei hatte mit allen Mitteln versucht, den Machtwechsel zu verzögern. Deswegen wurde Tusk erst gestern am späten Abend als neuer Regierungschef bestätigt, obwohl seine Drei-Parteien-Koalition schon seit Wochen steht. In Berlin und in Brüssel setzt man darauf, dass sich die Zusammenarbeit mit Warschau jetzt verbessert. In den vergangenen acht Jahren hatte die PiS-Regierung immer wieder mit Stimmungsmache gegen Deutschland und gegen die EU Politik gemacht. Außerdem hatte sie versucht, die Justiz unter ihre Kontrolle zu bringen, was aus EU-Sicht gegen Rechtsstaats-Prinzipien verstößt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2023 12:00 Uhr