Neue Regelungen bei den Zeiten für Quarantäne und Isolation sollen kommen

Nachrichtenarchiv - 05.01.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland soll es eine neue Quarantäneverordnung geben. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach in einer Videokonferenz mit seinen Länderkollegen die neuen Details vorgestellt. Im Kern geht es um verkürzte Zeiten für die Quarantäne und die Isolation. In Quarantäne muss, wer Kontakt zu einem Infizierten hatte, in Isolation muss man nach einer Erkrankung. Für Mitarbeiter in der kritischen Infrastruktur, wie Krankenpfleger oder Polizisten, soll die Quarantäne bereits nach fünf Tagen mit einem PCR-Test beendet werden können. Diese Regelung gilt auch für Kinder, um den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Für Geboostere soll die Quarantänepflicht ganz wegfallen, die Isolationspflicht bleibt bestehen. Alle anderen Bürger müssen sich nach einer Infektion oder dem Kontakt mit einem Inzifierten für zehn Tage isolieren. Nach sieben Tagen kann man sich freitesten. Die Empfehlung soll bei den Bund-Länder-Beratungen am Freitag diskutiert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2022 17:00 Uhr