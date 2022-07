Neue Regeln sind in Kraft getreten

Das Wetter in Bayern: Bewölkt, zeitweise Regen

Das Wetter in Bayern: Heute überwiegend bewölkt und zeitweise Regen, örtlich mit Gewittern. Am Nachmittag und Abend von Westen her langsam trocken mit Auflockerungen. Lebhafter Wind. Höchstwerte 16 bis 22 Grad. Kommende Nacht im Südosten abklingender Regen, sonst aufklarend, örtlich Nebel. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende viel Sonnenschein. Am Montag im Norden überwiegend sonnig, im Süden Sonne und Wolken, einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 24 bis 31 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.07.2022 10:15 Uhr