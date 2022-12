Neue Regeln gegen Telefonbetrug sind in Kraft

Nachrichtenarchiv - 01.12.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Verbraucher sollen besser vor Telefonbetrug geschützt werden. Heute ist eine gesetzliche Neuregelung dazu in Kraft getreten. Laut der Bundesnetzagentur verschleiern Kriminelle mit gefälschten Rufnummern immer wieder die wahre Herkunft des Anrufs. So erscheint zum Beispiel die Nummer der Polizei im Display. Die vermeintlichen Beamten versuchen dann zum Beispiel, an Kontodaten heranzukommen. Die Telekommunikationsanbieter sind nun verpflichtet, solche Anrufe abzubrechen. Weil die Betrugsversuche oft über ausländische Netze laufen, müssen die Anbieter außerdem technisch dafür sorgen, dass Anrufe aus dem Ausland nicht mehr mit einer deutschen Rufnummer angezeigt werden können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2022 10:00 Uhr