Neue Quarantäneverordnung für Einreise nach Bayern in Kraft

Nachrichtenarchiv - 09.11.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bei der Einreise aus ausländischen Corona-Risikogebieten nach Bayern gelten seit heute verschärfte Quarantänevorschriften. Für alle Rückkehrer, die sich länger als 24 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben, gilt nun eine Quarantänepflicht. Ebenso für Ausländer, die länger als 24 Stunden in Deutschland bleiben. Bisher war die Schonfrist doppelt so lang. Wie im gesamten Bundesgebiet wird auch im Freistaat die Quarantänezeit bei der Einreise aus einem Risikogebiet von 14 auf 10 Tage reduziert. Reisende können die Quarantäne dann frühestens nach fünf Tagen vorzeitig mit einem negativen Testergebnis beenden. Mit dem Ende der Herbstferien gibt es in Bayern nun zudem keine Ausnahmen mehr bei der Maskenpflicht im Unterricht. Auch Grundschüler müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die von der Stadt München beantragte Ausnahme-Genehmigung ist gestern Abend abgelehnt worden. Das Gesundheitsministerium erklärte, infizierte Kinder würden häufig keine Symptome aufweisen und das Coronavirus somit unerkannt verbreiten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2020 06:00 Uhr