Neue Präsidentin Perus will Wahlen vorziehen

12.12.2022 21:15 Uhr

Lima: Nach Protesten gegen die Absetzung des peruanischen Präsidenten Castillo strebt seine Nachfolgerin Boluarte vorgezogene Neuwahlen an. Sie sollen statt 2026 schon zwei Jahre früher stattfinden. Bei den Demonstrationen war es zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften gekommen, dabei starben mindestens zwei Menschen. In mehreren Landesteilen wurden Fernstraßen blockiert, am Wochenende war ein Flughafen lahmgelegt worden.

