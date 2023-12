Neue polnische Regierung ist vereidigt

Warschau: Polen hat eine neue Regierung. Zwei Monate nach der Parlamentswahl hat Staatspräsident Duda am Morgen sowohl Ministerpräsident Tusk als auch seine Ministerinnen und Minister vereidigt. Damit ist die achtjährige Amtszeit der nationalkonservativen PiS-Regierung beendet. Diese war häufig mit der EU aneinandergeraten. Tusk dagegen als Anführer einer liberalkonservativen Koalition versprach gestern in einer Regierungserklärung eine gute Zusammenarbeit Warschaus mit Brüssel. Er mahnte an, die Werte von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzuhalten. Tusk war schon von 2007 bis 2014 polnischer Ministerpräsident gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2023 11:00 Uhr