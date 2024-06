Neue Pfundnoten mit Portrait von König Charles kommen in Umlauf

London: In Großbritannien kommen heute neue Geldscheine mit dem Portrait von König Charles dem Dritten in Umlauf. Der Rest des Designs der neuen 5-, 10-, 20- und 50 Pfundnoten bleibt gleich. Zentralbankchef Andrew Bailey sprach von einem historischen Moment. Geldscheine mit dem Konterfei von Königin Elisabeth der Zweiten, die im September 2022 starb, bleiben weiterhin gültig. Die britische Zentralbank zweigt erst seit 1960 das Staatsoberhaupt auf ihren Banknoten. Charles ist also erst der zweite Monarch , dem diese Ehre zuteil wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2024 13:00 Uhr