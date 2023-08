Neue Panne verhindert Baerbocks Weiterflug

Abu Dhabi: Der Weiterflug von Außenministerin Baerbock nach Australien ist auch im zweiten Anlauf gescheitert. Nach Angaben der Luftwaffe musste die Regierungsmaschine mit der Grünen-Politikerin an Bord ihren Flug erneut abbrechen und ist in der Nacht wieder am Abflugort in Abu Dhabi gelandet. Demnach gab es erneut technische Probleme. Ein Testflug war kurz zuvor reibungslos verlaufen. Baerbock sagte in einer ersten Reaktion, manchmal sei es wirklich verflixt. Wie es hieß, will die Ministerin ihre Reise nach Australien nun mit einem Linienflug antreten. Damit kommt Baerbock deutlich verspätet in Canberra an. Ursprünglich geplante Programmpunkte wurden bereits abgesagt oder verschoben. Weitere Reiseziele sind Neuseeland und der Inselstaat Fidschi.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2023 06:15 Uhr