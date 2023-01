Neue Omikron-Sublinie könnte sich wohl in Deutschland ausbreiten

Nachrichtenarchiv - 07.01.2023 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die neue Sublinie der Omikron-Corona-Variante könnte sich nach Experten-Einschätzung von Experten in den kommenden Wochen und Monaten auch in Europa und Deutschland ausbreiten. Die Corona-Spezialistin Maria van Kerkhove von der WHO sagte, die Sublinie XBB 1.5 sei so leicht übertragbar wie keine andere. Bisher gebe es wenig Informationen über den Schweregrad von Erkrankungen. Die neue Sublinie treffe auf eine wieder nachlassende Immunität von Menschen, deren Impfung oder Infektion schon länger zurückliege, so von Kerkhoveer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2023 05:00 Uhr